Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.
Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.
Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.
Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.
Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.
«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
ALEX66 написав:Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.
Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.
Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.
Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.
Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.
«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
ALEX66 написав:Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.
Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.
Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.
Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.
Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.
«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
А , что в михе кто-то, кому-то, что-то списал?
Многие на это надеются и ждут ! Ну типа , чтобы были все в курсе .
Які там подарунки? Все заплатив, а ці "генії" математики не можуть 2+2. Активна переписка триває!
пусть эти гении сначала решат кто из них правомочный кредитор. а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов. и на какое это все число. с подписью и печатями. вот тогда я и заплачу. ну или как вариант суд вынесет решение сколько и кому я должен. а платить потому что какая то кура позвонила по телефону и назвала сумму какую я должен только дурак будет. так они после каждого "гашения" долга звонить будут.