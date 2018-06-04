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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5395539653975398

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:08

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.

Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.

Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.

Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.

«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 03:46

Побірушки

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У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 08:46

  ALEX66 написав:Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.

Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.

Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.

Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.

«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.


А , что в михе кто-то, кому-то, что-то списал? :shock:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:08

Козак-характерник
горшочник, конечные кредиторы тебя отследят и по кнопочному телефону.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 10:36

  Ratatui написав:
  ALEX66 написав:Во время списания кредитных долгов своим заемщикам украинские банки обязаны сообщать клиентам об их обязанности уплатить налоги с «прощенной» суммы.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №60-0006/28124, оказавшейся в распоряжении УБР.

Налога на доходы физлиц (НДФЛ) в размере 18% и военного сбора на 1,5%.

Каждый заемщик должен подписывать расписку о том, что его проинформировали и дали ему полную раскладку по налогам — со всеми составляющими.

Нацбанковцы не скрывают, что написали соответствующее разъяснение с подачи ГФС, и сразу разграничивают понятие банковской тайны. Она распространяется на сведения о кредитных списаниях, но должна раскрываться по требованию налоговых органов.

«В данном случае банки несут ответственность за администрирование налогов. Они обязаны информировать людей, что те должны уплатить налоги с прощенных кредитных сумм, и извещать ГФС обо всех списаниях. Если это не будет сделано, и выяснится, что банк не выполнил свою функцию, то фактически ему придется заплатить налоги вместо заемщика», — объяснил UBR.ua старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.


А , что в михе кто-то, кому-то, что-то списал? :shock:

Многие на это надеются и ждут !
Ну типа , чтобы были все в курсе .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Суб 26 тра, 2018 20:26

ALEX66

В данной конторке благодаря тупости представителей фонда грабування скорее всего всё зависнет на века.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 09:44

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Квесторе_поверніться написав:Рік протриматись...і отримаєм подарунки?


Які там подарунки? :evil:
Все заплатив, а ці "генії" математики не можуть 2+2.
Активна переписка триває!
V2
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 10:03

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Рік протриматись...і отримаєм подарунки?


Які там подарунки? :evil:
Все заплатив, а ці "генії" математики не можуть 2+2.
Активна переписка триває!

Подпрунки для тих хто не платив. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 12:18

  V2 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Рік протриматись...і отримаєм подарунки?


Які там подарунки? :evil:
Все заплатив, а ці "генії" математики не можуть 2+2.
Активна переписка триває!

пусть эти гении сначала решат кто из них правомочный кредитор. а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов. и на какое это все число. с подписью и печатями. вот тогда я и заплачу.
ну или как вариант суд вынесет решение сколько и кому я должен.
а платить потому что какая то кура позвонила по телефону и назвала сумму какую я должен только дурак будет. так они после каждого "гашения" долга звонить будут.
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