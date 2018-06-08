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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 05 чер, 2018 14:43
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 05 чер, 2018 20:16
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:10
уважаемый еще год назад расшифровку % давал
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:17
Я тут решил проверить выплату понда по карте от Богуслава, так за одно и по Михе нашли возват Похоже пару блоков вернулось, шо были при авральном снятии в Сб/Вс в чужих АТМ в дни введения ВА 2 г назад.
... делайте хоть что-нибудь!
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