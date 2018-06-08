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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5396539753985399

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:32

Ще від червня 2016 відповіді на цидулу не дали. :(
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 14:43

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  mephala написав:а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов

мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов" :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:16

  Квесторе_поверніться написав:Ще від червня 2016 відповіді на цидулу не дали. :(

мне тож, но это не помешало им выставить просрочку, которую убки не хочет убирать
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:10

  clientage написав:
  mephala написав:а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов

мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов" :wink:
уважаемый еще год назад расшифровку % давал
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 20:17

  BBC написав:
  clientage написав:
  mephala написав:а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов

мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов" :wink:
уважаемый еще год назад расшифровку % давал

Я тут решил проверить выплату понда по карте от Богуслава, так за одно и по Михе нашли возват :roll: Похоже пару блоков вернулось, шо были при авральном снятии в Сб/Вс в чужих АТМ в дни введения ВА 2 г назад.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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