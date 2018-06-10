mephala написав:а потом дадут расшифровку долга - сколько было тело и сколько начислили процентов
мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов"
уважаемый еще год назад расшифровку % давал
Я тут решил проверить выплату понда по карте от Богуслава, так за одно и по Михе нашли возват Похоже пару блоков вернулось, шо были при авральном снятии в Сб/Вс в чужих АТМ в дни введения ВА 2 г назад.
clientage написав: мне еще важно "...ЧОМУ стока начислили процентов"
уважаемый еще год назад расшифровку % давал
Я тут решил проверить выплату понда по карте от Богуслава, так за одно и по Михе нашли возват Похоже пару блоков вернулось, шо были при авральном снятии в Сб/Вс в чужих АТМ в дни введения ВА 2 г назад.
Щось призабув...як в Алли перевірити чи що з Фонда капнуло?