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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:50
Ratatui написав: mephala написав:
что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?
Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом.
І Фагор мовчить http://fagor.org.ua/
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Додано: Чет 12 лип, 2018 12:18
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:52
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав: mephala написав:
что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?
Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом.
І Фагор мовчить http://fagor.org.ua/
Весенняя агрессия перешла в летнюю депрессию.
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