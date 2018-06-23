МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 12 лип, 2018 11:50
Ratatui написав: mephala написав:
что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?
Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом.
І Фагор мовчить
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Додано: Чет 12 лип, 2018 12:18
Квесторе_поверніться Вы соскучились за ним?
Vorlon
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Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:52
Квесторе_поверніться написав: Ratatui написав: mephala написав:
что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?
Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом.
І Фагор мовчить
http://fagor.org.ua/
Весенняя агрессия перешла в летнюю депрессию.
Ratatui
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Додано: Суб 14 лип, 2018 07:33
А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
otg
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:22
Вы же пошли на принцип - какая вам разница?
Vorlon
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Додано: Суб 14 лип, 2018 08:39
otg написав:
А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
Що за Закон? Вже остаточно прийнятий?
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Квесторе_поверніться
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