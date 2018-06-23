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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5398539954005401>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 11:50

  Ratatui написав:
  mephala написав:что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?


Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом. :mrgreen:

І Фагор мовчить http://fagor.org.ua/
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Повідомлення Додано: Чет 12 лип, 2018 12:18

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Вы соскучились за ним?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 лип, 2018 19:52

  Квесторе_поверніться написав:
  Ratatui написав:
  mephala написав:что там с михой - кто в курсе?
кто перетянул одеяло на себя?


Пока борьба нанайских мальчиков. То есть под одеялом. :mrgreen:

І Фагор мовчить http://fagor.org.ua/


Весенняя агрессия перешла в летнюю депрессию. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 07:33

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:22

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Вы же пошли на принцип - какая вам разница?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:39

  otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.

Що за Закон? Вже остаточно прийнятий?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 08:58

  otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.


Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 09:56

  otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.

Можливо мова була про Закон №6027-д?
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:37

  Vorlon написав:Вы же пошли на принцип - какая вам разница?
Разница большая. Теперь можно ожидать беспредел, при чем по Закону, как с одной стороны так и с др. Раньше товарищи могли только через суд.
Востаннє редагувалось otg в Суб 14 лип, 2018 11:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:39

  Квесторе_поверніться написав:
  otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.

Що за Закон? Вже остаточно прийнятий?
Пока ні, президент не підписав
Можливо мова була про Закон №6027-д?
Ще не дивився. Послухав вчора страшки по інтеру.
otg
 
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