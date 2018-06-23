А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
Що за Закон? Вже остаточно прийнятий?
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otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.
Можливо мова була про Закон №6027-д?
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otg написав:А не вызовет ли нам новые проблемы Закон о котором вчера говорили в новостях. Там банкирам выдали несметные права по отношению к заемщикам? Может эти ждут вступления его в силу и будут прессовать уже не по децки. Причем право получит прессовать как одни так и другие.