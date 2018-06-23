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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 14 лип, 2018 11:42
Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.
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otg
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:41
otg написав: Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.
Закон обратной силы не имеет. Для новых заёмщиков будут эти страшилки. Так, что не напрягайтесь.
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Ratatui
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:10
Ratatui В это законе прописали что имеет.
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Mr_Mulder
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:01
Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?
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барабашов
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:13
Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
Конкретно где?
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Ratatui
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