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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 14 лип, 2018 11:42
Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.
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otg
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Додано: Нед 15 лип, 2018 12:41
otg написав: Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.
Закон обратной силы не имеет. Для новых заёмщиков будут эти страшилки. Так, что не напрягайтесь.
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Ratatui
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Додано: Нед 15 лип, 2018 15:10
Ratatui В это законе прописали что имеет.
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Mr_Mulder
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Додано: Нед 15 лип, 2018 18:01
Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?
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барабашов
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Додано: Нед 15 лип, 2018 20:13
Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
Конкретно где?
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Ratatui
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Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20
Конституция пишет что не имеет. Если любой закон пишет иначе - єто проблема закона, а не граждан
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korovas2
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Додано: Вів 17 лип, 2018 16:11
барабашов написав: Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?
Ще не вирішив...тому і затишшя.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 18 лип, 2018 17:10
Квесторе_поверніться написав: барабашов написав: Mr_Mulder написав:Ratatui
В это законе прописали что имеет.
А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?
Ще не вирішив...тому і затишшя.
Все судьи на Мальдивах.
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Ratatui
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