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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5398539954005401

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Суб 14 лип, 2018 11:42

  Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.
otg
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 12:41

  otg написав:
  Ratatui написав:
Да пресовалки у них давно сломались. Могли бы , то уже бы давно всех заклевали. А так жалкие потуги от кагора и отсутствие потуг(как и договоров) от понда.
Раньше они могли только через суд. Сейчас без суда и следствия. При чем это все законно.


Закон обратной силы не имеет. Для новых заёмщиков будут эти страшилки. Так, что не напрягайтесь.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 15:10

Ratatui В это законе прописали что имеет.
Mr_Mulder
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 18:01

  Mr_Mulder написав:Ratatui В это законе прописали что имеет.

А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:13

  Mr_Mulder написав:Ratatui В это законе прописали что имеет.


Конкретно где?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 21:20

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Конституция пишет что не имеет. Если любой закон пишет иначе - єто проблема закона, а не граждан

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Повідомлення Додано: Вів 17 лип, 2018 16:11

  барабашов написав:
  Mr_Mulder написав:Ratatui В это законе прописали что имеет.

А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?

Ще не вирішив...тому і затишшя.
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Повідомлення Додано: Сер 18 лип, 2018 17:10

  Квесторе_поверніться написав:
  барабашов написав:
  Mr_Mulder написав:Ratatui В это законе прописали что имеет.

А суд уже решил, кто является единственным собственником кредитного портфеля Михи?

Ще не вирішив...тому і затишшя.


Все судьи на Мальдивах. :mrgreen:
Ratatui
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