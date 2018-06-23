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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00
Нагадуємо, що з 12.07.2018р. припинили дію попередні умови реструктуризації, запроваджені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з 02.03.2017 року, та кредитна заборгованість позичальників за споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, не сплачена станом на вказану дату, буде обліковуватись як прострочена заборгованість із подальшим нарахуванням процентів у розмірі 60% річних. Інформація про прострочену заборгованість буде передана до Бюро кредитних історій.
А почему 60%, почему не 120%, не 240%?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:20
Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:20
А скока было в тарифах?
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demichh
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38
Квесторе_поверніться написав:Сlientage
, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Сделали бы они такие условия в самом начале их бы наверное завалили деньгами.
Но чего-то кому-то не хватило для такого решения.
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