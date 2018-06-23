Нагадуємо, що з 12.07.2018р. припинили дію попередні умови реструктуризації, запроваджені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з 02.03.2017 року, та кредитна заборгованість позичальників за споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, не сплачена станом на вказану дату, буде обліковуватись як прострочена заборгованість із подальшим нарахуванням процентів у розмірі 60% річних. Інформація про прострочену заборгованість буде передана до Бюро кредитних історій.
Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних. Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки. Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
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Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних. Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки. Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Сделали бы они такие условия в самом начале их бы наверное завалили деньгами. Но чего-то кому-то не хватило для такого решения.
Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних. Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки. Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Ну вроде к условиям реструктуризации можно подключиться после часа "Ч". Ждемс.
Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних. Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки. Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Ну вроде к условиям реструктуризации можно подключиться после часа "Ч". Ждемс.
Можно, но признав/согласившись на 60% годовых за прошедшие 2.5 года. В сад таких хитрожо-х