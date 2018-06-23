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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5399540054015402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:00

  Квесторе_поверніться написав:Тут http://www.mbank.kiev.ua/ru/press-centr ... lnikiv.htm
ще цікавіще.
І тут http://www.mbank.kiev.ua/ru/pozichalnik ... ublished=1
Це явна провокація. Ні?

Нагадуємо, що з 12.07.2018р. припинили дію попередні умови реструктуризації, запроваджені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з 02.03.2017 року, та кредитна заборгованість позичальників за споживчими бланковими кредитами/овердрафтами, не сплачена станом на вказану дату, буде обліковуватись як прострочена заборгованість із подальшим нарахуванням процентів у розмірі 60% річних. Інформація про прострочену заборгованість буде передана до Бюро кредитних історій.


А почему 60%, почему не 120%, не 240%? :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:20

Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:20

clientage

А скока было в тарифах?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:30

  demichh написав:А скока было в тарифах?

А я не знаю, никада не обращал внимание на эту строчку в тарифах. У меня грейс был еще, по крайней мере, +30дн на момент ввода ВА 8) :mrgreen: :mrgreen:

Нашёл у себя по Тарифи по продукту "Прибуткова картка + Кредитка"
таки 5%/мес по просрочке... Ток я не пойняв чья просрочка: заёмщика или кредитора? :mrgreen:

Зображення
Востаннє редагувалось clientage в Чет 19 лип, 2018 11:58, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 11:38

  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.


Сделали бы они такие условия в самом начале их бы наверное завалили деньгами.
Но чего-то кому-то не хватило для такого решения.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:11

  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Ну вроде к условиям реструктуризации можно подключиться после часа "Ч". Ждемс.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 12:33

  otg написав:
  Квесторе_поверніться написав:Сlientage, вони вже стільки понараховували заборгованості що вже самі перелякались і вирішили закинути замануху про 0,1% річних.
Хто піддастся перерве термін позивної давності 3 роки.
Витримка і терпіння мають не зрадити нас.
Ну вроде к условиям реструктуризации можно подключиться после часа "Ч". Ждемс.

Можно, но признав/согласившись на 60% годовых за прошедшие 2.5 года. В сад таких хитрожо-х 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:04

clientage
ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:17

  Bosstone написав:clientage
ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?

Можливо челобитною про невизначеність власника кредопортфеля ( Плеяда чи Михалич )?
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:47

Bosstone
Очень странно, что вас этот вопрос волнует... :?
Vorlon
 
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