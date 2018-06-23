Bosstone написав:clientage ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?
Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська
Ну если у чела кредиток с общим лимитом на 10 задолженностей у михи, и все они нормально обслуживаются на протяжении всей этой михиной эпопеи, даже лимиты регулярно повышаются, то как мона относится к той никчеме, шо понд тулит? Просто позор такому понду, который радивого заёмщика за лоха держит! Позор таким уважаемым от понда!
clientage написав:Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська
альфа и приват ниче не срезают, идея и фарсик даже регулярно повышает, зато моня отказывает из-за "текущей просрочки в др. банке", и "тысячи факторов" не помогают
Bosstone написав:clientage ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?
Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська
Ну если у чела кредиток с общим лимитом на 10 задолженностей у михи, и все они нормально обслуживаются на протяжении всей этой михиной эпопеи, даже лимиты регулярно повышаются, то как мона относится к той никчеме, шо понд тулит? Просто позор такому понду, который радивого заёмщика за лоха держит! Позор таким уважаемым от понда!
У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.
otg написав:У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.
А вы вааще пользуетесь этой кредиткой, зачем? Ведь есть Моня, Алка, Таська, Идея с доступными лимитами и КБ И если ничо особенного не делали в течение последних 2..3недель, то просто еще недельку подождите када их крезоид раздуплится. У него часто заскоки ж бывают У меня лимит на голде бегемота стоит непокобелимо более 27К уже года 2, вот не знаю шо с ним делать Думаю даже, шо он мешает той же Таське налить нормальных 20К на Виику
otg написав:У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.
А вы вааще пользуетесь этой кредиткой, зачем? Ведь есть Моня, Алка, Таська, Идея с доступными лимитами и КБ И если ничо особенного не делали в течение последних 2..3недель, то просто еще недельку подождите када их крезоид раздуплится. У него часто заскоки ж бывают У меня лимит на голде бегемота стоит непокобелимо более 27К уже года 2, вот не знаю шо с ним делать Думаю даже, шо он мешает той же Таське налить нормальных 20К на Виику