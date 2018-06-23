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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5400540154025403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 13:59

  Bosstone написав:clientage
ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?

Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська :)

Ну если у чела кредиток с общим лимитом на 10 задолженностей у михи, и все они нормально обслуживаются на протяжении всей этой михиной эпопеи, даже лимиты регулярно повышаются, то как мона относится к той никчеме, шо понд тулит?
Просто позор такому понду, который радивого заёмщика за лоха держит! :evil:
Позор таким уважаемым от понда! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:11

  Квесторе_поверніться написав:https://minfin.com.ua/2018/07/17/34337257/
Нема дурних...ще з червня 2016 не відповіли яка заборгованість.

Злісний боржник?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:15

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  BBC написав:Злісний боржник?

Нээ, злий боржник! 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:26

  clientage написав:Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська :)

альфа и приват ниче не срезают, идея и фарсик даже регулярно повышает, зато моня отказывает из-за "текущей просрочки в др. банке", и "тысячи факторов" не помогают
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 14:30

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  Bosstone написав:зато моня отказывает из-за "текущей просрочки в др. банке", и "тысячи факторов" не помогают

Да у Мони бизнес-план хромает, вот они и ищут любые зацепки
У меня не было там проблем с кредлимитом(ттт). Вот тока рефинанс шото давно не предлагают :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:23

  clientage написав:
  Bosstone написав:clientage
ну так а как избавится от шантажа рейтом в убки?

Нормальные банки особо то на рейтинг и не смотрят. Вернее смотрят на реальные показатели проблемной задолженности и прекрасно знают хто такой Миха. У меня были проблемы со ссылкой на просрочку по Михе тока у КрДнепра(в самом начале 2017, оч. формальный и неадекватный подход у этой банки) и... всьоо. Считаю, шо остальные банки, которые дают таки кредитку адекватно восприняли массовую эпопею с Михой... даже Таська :)

Ну если у чела кредиток с общим лимитом на 10 задолженностей у михи, и все они нормально обслуживаются на протяжении всей этой михиной эпопеи, даже лимиты регулярно повышаются, то как мона относится к той никчеме, шо понд тулит?
Просто позор такому понду, который радивого заёмщика за лоха держит! :evil:
Позор таким уважаемым от понда! :evil:
У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 16:56

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  otg написав:У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.

А вы вааще пользуетесь этой кредиткой, зачем? Ведь есть Моня, Алка, Таська, Идея с доступными лимитами и КБ :roll:
И если ничо особенного не делали в течение последних 2..3недель, то просто еще недельку подождите када их крезоид раздуплится. У него часто заскоки ж бывают :)
У меня лимит на голде бегемота стоит непокобелимо более 27К уже года 2, вот не знаю шо с ним делать :( Думаю даже, шо он мешает той же Таське налить нормальных 20К на Виику :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 17:00

  clientage написав:
  otg написав:У меня несколько дней назад порезали приватовский лимит. Я так понимаю именно из за михи.

А вы вааще пользуетесь этой кредиткой, зачем? Ведь есть Моня, Алка, Таська, Идея с доступными лимитами и КБ :roll:
И если ничо особенного не делали в течение последних 2..3недель, то просто еще недельку подождите када их крезоид раздуплится. У него часто заскоки ж бывают :)
У меня лимит на голде бегемота стоит непокобелимо более 27К уже года 2, вот не знаю шо с ним делать :( Думаю даже, шо он мешает той же Таське налить нормальных 20К на Виику :)
Монька есть. Таську надо открыть взамен бегемота.
otg
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 лип, 2018 20:02

Выдержка наше главное оружие...
Ratatui
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