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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5403540454055406

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 17:30

  Vorlon написав:Как же дорого нынче обходятся принципы...

Снимаю перед всеми неплательщиками шляпу - мне с моими оплаченными жалкими 6327,15 грн. аж неловко :roll:

...мина замедленного действия – «Кредитный реестр» НБУ. Загвоздка в том, что после его запуска в январе 2019 года банкиры будут вынуждены негативно классифицировать часть даже тех клиентов, которые исправно обслуживают долг. И сформировать по ним резервы. Ведь обязательно выяснится, что какая-то доля «белых и пушистых» заемщиков имеет скелет в шкафу в виде необслуживаемого в ликвидируемом банке займа. Но кроме резервов, это же обстоятельство сократит число потенциальных заемщиков – ни один здравомыслящий банк не станет кредитовать «забывчивого» должника.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358


Им так кредитовать станет некого. Останется один НБУ с вагонами бумаги.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 16:30

  Vorlon написав:Как же дорого нынче обходятся принципы...

Снимаю перед всеми неплательщиками шляпу - мне с моими оплаченными жалкими 6327,15 грн. аж неловко :roll:

...мина замедленного действия – «Кредитный реестр» НБУ. Загвоздка в том, что после его запуска в январе 2019 года банкиры будут вынуждены негативно классифицировать часть даже тех клиентов, которые исправно обслуживают долг. И сформировать по ним резервы. Ведь обязательно выяснится, что какая-то доля «белых и пушистых» заемщиков имеет скелет в шкафу в виде необслуживаемого в ликвидируемом банке займа. Но кроме резервов, это же обстоятельство сократит число потенциальных заемщиков – ни один здравомыслящий банк не станет кредитовать «забывчивого» должника.

https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358

В реєстрі будуть кредити більше 320000. Хто тут має такі кредити карткові чи готівкові?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:25

Пришло извещение из суда на почту где вКлад оформлял. Неужели Миха сподобился? Забирать или нет?
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:27

  WachtAmRhein написав:Пришло извещение из суда на почту где вКлад оформлял. Неужели Миха сподобился? Забирать или нет?

Від кого? Піфагора чи Фонда? Ігнорити.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:42

  Козак-характерник написав:
  WachtAmRhein написав:Пришло извещение из суда на почту где вКлад оформлял. Неужели Миха сподобился? Забирать или нет?

Від кого? Піфагора чи Фонда? Ігнорити.


У Пифагора ко мне претензий нет. Фонд скорее всего.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 10:53

WachtAmRhein Може по іншій справі повідомлення? :P З чого ти взяв, що по справі Михайлика?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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