Vorlon написав:Как же дорого нынче обходятся принципы...
Снимаю перед всеми неплательщиками шляпу - мне с моими оплаченными жалкими 6327,15 грн. аж неловко
...мина замедленного действия – «Кредитный реестр» НБУ. Загвоздка в том, что после его запуска в январе 2019 года банкиры будут вынуждены негативно классифицировать часть даже тех клиентов, которые исправно обслуживают долг. И сформировать по ним резервы. Ведь обязательно выяснится, что какая-то доля «белых и пушистых» заемщиков имеет скелет в шкафу в виде необслуживаемого в ликвидируемом банке займа. Но кроме резервов, это же обстоятельство сократит число потенциальных заемщиков – ни один здравомыслящий банк не станет кредитовать «забывчивого» должника.
Vorlon написав:Как же дорого нынче обходятся принципы...
Снимаю перед всеми неплательщиками шляпу - мне с моими оплаченными жалкими 6327,15 грн. аж неловко
...мина замедленного действия – «Кредитный реестр» НБУ. Загвоздка в том, что после его запуска в январе 2019 года банкиры будут вынуждены негативно классифицировать часть даже тех клиентов, которые исправно обслуживают долг. И сформировать по ним резервы. Ведь обязательно выяснится, что какая-то доля «белых и пушистых» заемщиков имеет скелет в шкафу в виде необслуживаемого в ликвидируемом банке займа. Но кроме резервов, это же обстоятельство сократит число потенциальных заемщиков – ни один здравомыслящий банк не станет кредитовать «забывчивого» должника.
В реєстрі будуть кредити більше 320000. Хто тут має такі кредити карткові чи готівкові?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
WachtAmRhein написав:Пришло извещение из суда на почту где вКлад оформлял. Неужели Миха сподобился? Забирать или нет?
Від кого? Піфагора чи Фонда? Ігнорити.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
WachtAmRhein Може по іншій справі повідомлення? З чого ти взяв, що по справі Михайлика?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!