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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:50
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:07
WachtAmRhein написав:
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
А некоторых уже кондрат посетил. Осторожнее надо,нарушитель вы наш.
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:17
Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...
а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?
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mephala
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:29
WachtAmRhein написав:
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
Я ж казав. В цих шаромиг нічого немає на Костю Саприкіна...
Імпотенти.
Шахраї з понду папірців не мають. Піфагора залочили. Шаромижніки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:31
mephala написав: Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...
а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?
Поки товстий схудне, тощий коньки відбросить...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Вів 16 жов, 2018 19:18
Козак-характерник написав:WachtAmRhein
Може по іншій справі повідомлення?
З чого ти взяв, що по справі Михайлика?
Так в том то и дело что из пары десятков почтовых отделений города Сумы извещение пришло туда, где вКлад оформлял. С этим отделением кроме михи меня ничего не объединяет. Вот и очканул, забавная ошибка нашей юстиции.
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Сер 26 вер, 2018 21:11
YKK
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