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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5404540554065407

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 17:50

Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:07

  WachtAmRhein написав:Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.


А некоторых уже кондрат посетил. Осторожнее надо,нарушитель вы наш.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:17

  Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...

а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:29

  WachtAmRhein написав:Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.

Я ж казав. В цих шаромиг нічого немає на Костю Саприкіна... :P Імпотенти. :mrgreen: Шахраї з понду папірців не мають. Піфагора залочили. Шаромижніки. 8)
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 18:31

  mephala написав:
  Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...

а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?

Поки товстий схудне, тощий коньки відбросить... :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 19:18

  Козак-характерник написав:WachtAmRhein Може по іншій справі повідомлення? :P З чого ти взяв, що по справі Михайлика?


Так в том то и дело что из пары десятков почтовых отделений города Сумы извещение пришло туда, где вКлад оформлял. С этим отделением кроме михи меня ничего не объединяет. Вот и очканул, забавная ошибка нашей юстиции.
WachtAmRhein
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