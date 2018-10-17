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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 16 жов, 2018 17:50
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
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WachtAmRhein
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:07
WachtAmRhein написав:
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
А некоторых уже кондрат посетил. Осторожнее надо,нарушитель вы наш.
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Ratatui
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:17
Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...
а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?
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mephala
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:29
WachtAmRhein написав:
Вопрос прояснился. Извещение в суд по другому вопросу. Прям от сердца отлегло.
Я ж казав. В цих шаромиг нічого немає на Костю Саприкіна...
Імпотенти.
Шахраї з понду папірців не мають. Піфагора залочили. Шаромижніки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 16 жов, 2018 18:31
mephala написав: Vorlon написав:mephala
Всё весьма однозначно согласно ГК. Если я к вам завтра приду и скажу, что вы мне должны денег - куда вы меня пошлёте? Вот туда же и тех, вторых...
а если в нашей самой честной стране суд примет решение что вторые таки правы?
Поки товстий схудне, тощий коньки відбросить...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 16 жов, 2018 19:18
Козак-характерник написав:WachtAmRhein
Може по іншій справі повідомлення?
З чого ти взяв, що по справі Михайлика?
Так в том то и дело что из пары десятков почтовых отделений города Сумы извещение пришло туда, где вКлад оформлял. С этим отделением кроме михи меня ничего не объединяет. Вот и очканул, забавная ошибка нашей юстиции.
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WachtAmRhein
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:37
Пикничкеры, сорян, что не в аутентичной теме вопрос задаю (аутентичная, про фидобанк, совсем замерзла), но люди и там и там +/- те же. Скажите, а что с той коммуналкой, которую Фидо, вроде как, платил за пикничкующих? Он ее действительно платил? Долги не повылазили?
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airmax78
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:43
airmax78 написав:
Пикничкеры, сорян, что не в аутентичной теме вопрос задаю (аутентичная, про фидобанк, совсем замерзла), но люди и там и там +/- те же. Скажите, а что с той коммуналкой, которую Фидо, вроде как, платил за пикничкующих? Он ее действительно платил? Долги не повылазили?
Судя по вопросу, Вас даже и рядом с пикничком не было. А то такие глупые вопросы даже бы не возникали.
По сути - долги не
повылазили
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:50
Вкладчик1234 написав: airmax78 написав:
Пикничкеры, сорян, что не в аутентичной теме вопрос задаю (аутентичная, про фидобанк, совсем замерзла), но люди и там и там +/- те же. Скажите, а что с той коммуналкой, которую Фидо, вроде как, платил за пикничкующих? Он ее действительно платил? Долги не повылазили?
Судя по вопросу, Вас даже и рядом с пикничком не было. А то такие глупые вопросы даже бы не возникали.
По сути - долги не
повылазили
Не знаю кому там Федя платил коммуналку,но свою "компенсацию коммуналки" я выносил налом через кассу!
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bub-har
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Додано: Чет 18 жов, 2018 11:54
bub-har написав:
Не знаю кому там Федя платил коммуналку,но свою "компенсацию коммуналки" я выносил налом через кассу!
Именно это и интересовало автора вопроса выше
По информации из ветки киевской недвиги - он работает в сфере "money loundering" ("прачечные" для денег), и видимо интересуется схемой. Может хочет повысить квалификацию, но кто ж его бесплатно будет учить
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Вкладчик1234
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Сер 26 вер, 2018 21:11
YKK
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