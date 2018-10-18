Макс вкладывай сюда:
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:07
Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел
Макс вкладывай сюда:
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:48
Меня зовут Алексей Лукьянов!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:40
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