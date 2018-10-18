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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5405540654075408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:07

Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
demichh
 
Повідомлень: 1822
З нами з: 09.12.10
Подякував: 106 раз.
Подякували: 86 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:48

  demichh написав:Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.

Меня зовут Алексей Лукьянов!
airmax78
 
Повідомлень: 26422
З нами з: 25.10.12
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:40

  airmax78 написав:
  demichh написав:Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.

Меня зовут Алексей Лукьянов!

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