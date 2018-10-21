Макс вкладывай сюда:
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:07
Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел
Макс вкладывай сюда:
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
Додано: Чет 18 жов, 2018 12:48
Меня зовут Алексей Лукьянов!
Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:40
В партнери кличете імяреків...до 5% в місяць обіцяєте...які гарантії?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:23
Несподіване рішення Верховного Суду
яке надає оптимізму Плеяді і Фагору.
Договір відступлення Імексом прав вимоги Фрегату (типу Плеяди в історії з Михаличем) визнано чинним.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 22 жов, 2018 17:33
Насколько я помню, то к оплатившим первоначальному кредитору там никаких вопросов...
Додано: Пон 22 жов, 2018 18:08
Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .
Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.
|