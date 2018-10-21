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Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .
Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.
Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .
Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.
Так це друге рішення тільки першу інстанцію пройшло...є імовірність дійти до Верховного Суду з тим самим результатом що і перше.
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ALEX66 написав:Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .
Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.
Так це друге рішення тільки першу інстанцію пройшло...є імовірність дійти до Верховного Суду з тим самим результатом що і перше.
В любом случае , на сегодня , действует это решение и его никто не отменял .
Востаннє редагувалось ALEX66 в Пон 22 жов, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.