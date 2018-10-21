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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5405540654075408

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:07

Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 жов, 2018 12:48

  demichh написав:Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.

Меня зовут Алексей Лукьянов!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:40

  airmax78 написав:
  demichh написав:Да не, "airmax78" уже по акциям АТБ скупаеться (по его словам). Видно созрел на акцию типа комуналь от федота, но поезд ушел :)
Макс вкладывай сюда: http://www.rostovshchik.kiev.ua/?gclid=EAIaIQobChMImIKlr9-P3gIViMmyCh1mxA72EAAYAyAAEgIJv_D_BwE или сюда https://fincompanylg.com/services/deposits/
Честное слово ростовщическое дают, через год будем завидовать.

Меня зовут Алексей Лукьянов!

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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:23

Несподіване рішення Верховного Суду
http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-zalishiv-bez-rozhlyadu-pozov-FHVFO-do-kompaniy-Frehat-i-Dasti
яке надає оптимізму Плеяді і Фагору.
Договір відступлення Імексом прав вимоги Фрегату (типу Плеяди в історії з Михаличем) визнано чинним.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 17:33

  Квесторе_поверніться написав:Несподіване рішення Верховного Суду
http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-zalishiv-bez-rozhlyadu-pozov-FHVFO-do-kompaniy-Frehat-i-Dasti
яке надає оптимізму Плеяді і Фагору.
Договір відступлення Імексом прав вимоги Фрегату (типу Плеяди в історії з Михаличем) визнано чинним.

Насколько я помню, то к оплатившим первоначальному кредитору там никаких вопросов...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:08

  Квесторе_поверніться написав:Несподіване рішення Верховного Суду
http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-zalishiv-bez-rozhlyadu-pozov-FHVFO-do-kompaniy-Frehat-i-Dasti
яке надає оптимізму Плеяді і Фагору.
Договір відступлення Імексом прав вимоги Фрегату (типу Плеяди в історії з Михаличем) визнано чинним.

Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .

Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 18:49

  ALEX66 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Несподіване рішення Верховного Суду
http://finbalance.com.ua/news/Verkhovniy-Sud-zalishiv-bez-rozhlyadu-pozov-FHVFO-do-kompaniy-Frehat-i-Dasti
яке надає оптимізму Плеяді і Фагору.
Договір відступлення Імексом прав вимоги Фрегату (типу Плеяди в історії з Михаличем) визнано чинним.

Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .

Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.

Так це друге рішення тільки першу інстанцію пройшло...є імовірність дійти до Верховного Суду з тим самим результатом що і перше.
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  ALEX66 написав:Второе решение Одесского Хоз суда не отменили , значит кредиты Имекса теперь принадлежат фонду .

Разом з тим, Фонд гарантування повідомляв, що 15.08.2018 Госпсуд Одеської області в рамках ще одного спору (справа №916/1253/15) задовольнив його позовні вимоги про визнання недійсним згаданого договору відступлення прав вимоги та застосування наслідків його недійсності (повернення кредитних договорів та поновлення за банком прав вимоги за кредитними договорами). “Таким чином суд підтвердив той факт, що єдиним законним кредитором за цими кредитними договорами був та залишається банк”, - зазначав ФГВФО.

Так це друге рішення тільки першу інстанцію пройшло...є імовірність дійти до Верховного Суду з тим самим результатом що і перше.

В любом случае , на сегодня , действует это решение и его никто не отменял .
Востаннє редагувалось ALEX66 в Пон 22 жов, 2018 20:06, всього редагувалось 1 раз.
ALEX66
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:53

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Кто не читал , обязательно прочитайте интервью с ЮПИ .
https://finance.liga.net/bank/interview ... ikvidatora
ALEX66
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:47

  ALEX66 написав:Кто не читал , обязательно прочитайте интервью с ЮПИ .
https://finance.liga.net/bank/interview ... ikvidatora


ну во первых, пустая статья, как старая не свежая газета, месячной давности (12.09.2018).

во вторых, ничего интересного, герой-пустозвон, а фактически обычный паразит, живущий за счет разграбления оставшихся средств и имущества банков, попавших в руки фонду и пытающийся преподнести информацию в искаженном свете. Обходит неудобные вопросы о своей деятельности. Особенно смешно читать там где ЮПИ говорит про оптимизацию и экономию, "про я, наприклад, практикую скорочення витрат на ліквідацію через суміщення посад, щоб значно скоротити витрати на оплату праці", рассуждает о никчемности, говорит про "яскраві приклади поверхневого розгляду нікчемності правочинів суддями", а потом про "було виграно більшість судів", про распределение средств с накопительного счета НБУ, которые идут на "розрахунки з кредиторами та оплату витрат на здійснення ліквідації", "пріоритети задоволення вимог кредиторів" ;) Такой себе падальщик-трупоед. :mrgreen:

в третьих, очень напоминает рекламу ЮПИ как "бывалого и недорого", чтобы не забывали, видать трупы заканчиваются и меню стало скудным :mrgreen:
Lost
 
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