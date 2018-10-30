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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5406540754085409

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:51

Дело Банка Михайловский передано в суд
Прокуратура Киева направила в суд обвинения в отношении топ-менеджеров Банка Михайловский, причастных к хищению более 200 млн грн.

«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:10

  clientage написав:Дело Банка Михайловский передано в суд
Прокуратура Киева направила в суд обвинения в отношении топ-менеджеров Банка Михайловский, причастных к хищению более 200 млн грн.

«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.


А хмырёк хозяин опять белый и пушистый?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:51

  clientage написав:Дело Банка Михайловский передано в суд
Прокуратура Киева направила в суд обвинения в отношении топ-менеджеров Банка Михайловский, причастных к хищению более 200 млн грн.

«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.

Лёд тронулся !
Теперь дело за судом .
ALEX66
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