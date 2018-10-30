«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.