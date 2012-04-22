«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
А хмырёк хозяин опять белый и пушистый?
Двое хозяев - там же один продавал другому, и кто замутил эту схему, в результате которой банк гавкнулся непонятно, Дорошенко скорее всего просто исполнитель