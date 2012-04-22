«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
«Завершено расследование одного из указанных производств и 20 ноября направлено в суд обвинительный акт в отношении шести его фигурантов, а именно председателя правления ПАО «Банк Михайловский», членов правления, начальника департамента и секретаря кредитного комитета», - говорится в сообщении.
А хмырёк хозяин опять белый и пушистый?
Двое хозяев - там же один продавал другому, и кто замутил эту схему, в результате которой банк гавкнулся непонятно, Дорошенко скорее всего просто исполнитель
Vorlon написав:Фагор только что поздравил с праздниками и предложил списание 50% долга (звонил робот)
В УБКІ по Михаличу що у Вас, якщо не секрет?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.