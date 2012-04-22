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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5407540854095410

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:46

ну чоо, меня вот недавно ощАдовский скоринг удивил. Чел по моей наводке запросил кредлимит ПОД ЗАЛОГ депо в ощАде более 100К. Так ему от ворот поворот, т.к. в ПВБКИ светится просрочка под 15К от понда-Михи. ПВБКИ разговаривает ток у бумагомарательном виде. Вот думаем как накать и занести маляву им за поругание чести и достоинства честного свинорыла :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:24

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Комса мене тормозить ще на 'фіційнійработі'... А моня, алла, гіпопо кредитнули після михи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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