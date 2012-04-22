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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 04 січ, 2019 12:46
ну чоо, меня вот недавно ощАдовский скоринг удивил. Чел по моей наводке запросил кредлимит ПОД ЗАЛОГ депо в ощАде более 100К. Так ему от ворот поворот, т.к. в ПВБКИ светится просрочка под 15К от понда-Михи. ПВБКИ разговаривает ток у бумагомарательном виде. Вот думаем как накать и занести маляву им за поругание чести и достоинства честного свинорыла
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 04 січ, 2019 15:24
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Комса мене тормозить ще на 'фіційнійработі'... А моня, алла, гіпопо кредитнули після михи...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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