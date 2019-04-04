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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5410541154125413

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 15:29

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так 23 травня року 2019, хто нічого по кредиту не платив, всім все прощається?

Так.

ну не совсем так - просто по суду взыскать задолженность уже не получится.
но полно коллекторских компаний, которые за три копейки выкупают безнадежные кредиты и реально собирают ощутимые деньги с должников
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 15:37

  Stringer написав:
  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так 23 травня року 2019, хто нічого по кредиту не платив, всім все прощається?

Так.

ну не совсем так - просто по суду взыскать задолженность уже не получится.
но полно коллекторских компаний, которые за три копейки выкупают безнадежные кредиты и реально собирают ощутимые деньги с должников

Ну це вже кримінал. Тут можна і без бошки колектору залишитися. Або з діркою в ній. Не санкціоноване проникнення в чуже помешкання - постріл в бошку! Ризикові хлопи? Упєрдє! Та й у кого купляти: понда чи кагора? :P Свято наближається.... :)

П.С. Ось до чого жадібність і нахабство призводять в обох претезіянтів. Замість того, щоб кредитні канікули оголосити і мирову угоду заключити, вирішили на понт брати. Хай тепер смокчуть!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 18:50

Боюсь що вони ще якусь бяку можуть придумати щоб позичальників Михалича прижучити.
А є хоч один судовий позов Фонда-Михалича чи Фагора до позичальника-фізика?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 19:30

  Квесторе_поверніться написав:Боюсь що вони ще якусь бяку можуть придумати щоб позичальників Михалича прижучити.
А є хоч один судовий позов Фонда-Михалича чи Фагора до позичальника-фізика?


Щось такого не чув в групі фейсбук. А для чого їм в суд подавати,як куча дураків вже їм заплатило?
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2019 20:13

  Квесторе_поверніться написав:Боюсь що вони ще якусь бяку можуть придумати щоб позичальників Михалича прижучити.
А є хоч один судовий позов Фонда-Михалича чи Фагора до позичальника-фізика?

Есть тут одно заочное решение в пользу кагора. Насчет михи не знаю.
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:31

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WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 тра, 2019 22:41

  WachtAmRhein написав:Зображення


у меня по дельте тоже пугалки были. писали, звонили мурчащие и сверчащие.
говорю в суд. не хотели они. а теперь и вообще все сроки давности прошли, если в суд захотят пойти.
я им предлагал еще три года назад - мировую. плачу столько сколько снял с терминала. без всяких потом наворотов по просрочке и пени. не хотели. теперь всё - сроки все прошли. :oops:
а не хотели в суд обращаться, потому что мутки были изначально в кредитном договоре :shock:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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