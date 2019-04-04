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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5412541354145415>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 06:46

  Ethereum написав:Я нічого не робив 3 роки. Мав там кредитку. Знаю ,що треба було лист кудись писати,але цей момент профукав. Може хто щось підскаже з адвокатів. Ясно треба підготуватися до суду

Так термін позивної давності саме сьогодні настав.
Позов немає перспектив.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:48

  Квесторе_поверніться написав:Так термін позивної давності саме сьогодні настав.
Позов немає перспектив.

З Дньом Пабєди! :D
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 08:56

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Так термін позивної давності саме сьогодні настав.
Позов немає перспектив.

З Дньом Пабєди! :D

А я вот в середине того лета письмо им писал с запросом на подтверждение текущей задолженности, указанием рек-ов на погашение... Но они до сих пор не ответили. Но я ж писал, указал свой кредсчет, по-своему расчитаную задолженность, т.е. исподволь таки сам подтвердил, шо вступил.. с ними в связь. Похоже моя пабЭда ток этой осенью настанет :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:00

clientage Цей зв'язок гріховний. Покайтеся. Останній платіж був коли?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:02

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

Десь за 2 тиждня до ВА )
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:07

  clientage написав:Десь за 2 тиждня до ВА )

З Дньом Пабєди! :P Бог прощає Ваш гріх. Позовну давність перериває лише платіж, а не спілкування голубиною поштою. Сьогодні можна чарчину перехилити за свято! :D Бог милосердний і справедливий.

19
Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:12

Козак-характерник
:)
та нуна ещё таки договорчик почитать, там небойсь про 10 или даже 50лет как у Привата указано
Ток где ж тот договорчик понд найдет? А кагорушка ещё пару машинок в рубеж передаст :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:15

  clientage написав:Козак-характерник
:)
та нуна ещё таки договорчик почитать, там небойсь про 10 или даже 50лет как у Привата указано
Ток где ж тот договорчик понд найдет? А кагорушка ещё пару машинок в рубеж передаст :mrgreen:

Договорчик в мене є. Оригінал. Немає там того. Лийте, куме! І пийте! :D Бог завжди все перетворює на добро в кінцевому рахунку. Є в Нього свій промисел, що нам не відомий. Зло покаране. Алілуйя! :D
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:18

  clientage написав:кагорушка ещё пару машинок в рубеж передаст :mrgreen:

Віртуальній автомобільний салон вживаних авто (конфіскат) "Ех, прокачу!" :P
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:54

А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно? :lol:
Vorlon
 
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