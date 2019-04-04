Так термін позивної давності саме сьогодні настав.
Позов немає перспектив.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 тра, 2019 06:46
Так термін позивної давності саме сьогодні настав.
Позов немає перспектив.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:48
З Дньом Пабєди!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 08:56
А я вот в середине того лета письмо им писал с запросом на подтверждение текущей задолженности, указанием рек-ов на погашение... Но они до сих пор не ответили. Но я ж писал, указал свой кредсчет, по-своему расчитаную задолженность, т.е. исподволь таки сам подтвердил, шо вступил.. с ними в связь. Похоже моя пабЭда ток этой осенью настанет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:00
clientage Цей зв'язок гріховний. Покайтеся. Останній платіж був коли?
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:02
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Десь за 2 тиждня до ВА )
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:07
З Дньом Пабєди! Бог прощає Ваш гріх. Позовну давність перериває лише платіж, а не спілкування голубиною поштою. Сьогодні можна чарчину перехилити за свято! Бог милосердний і справедливий.
19
Не мстіться самі, улюблені, але дайте місце гніву Божому, бо написано: Мені помста належить, Я відплачу, говорить Господь.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:12
Козак-характерник
та нуна ещё таки договорчик почитать, там небойсь про 10 или даже 50лет как у Привата указано
Ток где ж тот договорчик понд найдет? А кагорушка ещё пару машинок в рубеж передаст
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:15
Договорчик в мене є. Оригінал. Немає там того. Лийте, куме! І пийте! Бог завжди все перетворює на добро в кінцевому рахунку. Є в Нього свій промисел, що нам не відомий. Зло покаране. Алілуйя!
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:18
Віртуальній автомобільний салон вживаних авто (конфіскат) "Ех, прокачу!"
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:54
А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно?
|