Додано: Чет 23 тра, 2019 10:01
Vorlon написав:
А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно?
А що нам то Бюро?
Адекватні банкстери ще підливають ліміту. І клали з прибором на Бюро. Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках. А через 7 років і Бюро достане із великих штанців свій прибор на всеобщєє абарзєніє.
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.