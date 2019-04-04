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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5412541354145415

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:01

  Vorlon написав:А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно? :lol:

А що нам то Бюро? :D Адекватні банкстери ще підливають ліміту. І клали з прибором на Бюро. Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках. А через 7 років і Бюро достане із великих штанців свій прибор на всеобщєє абарзєніє. :oops:
Все, що ви робите, робіть з любов'ю або не робіть зовсім. Важливо не те, скільки ви зробите, а те, скільки любові ви вкладете в свою працю.
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