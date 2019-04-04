RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5412541354145415

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:01

  Vorlon написав:А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно? :lol:

А що нам то Бюро? :D Адекватні банкстери ще підливають ліміту. І клали з прибором на Бюро. Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках. А через 7 років і Бюро достане із великих штанців свій прибор на всеобщєє абарзєніє. :oops:
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26523
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:26

  Козак-характерник написав:Адекватні банкстери ще підливають ліміту.

Меня не интересуют адекватные. Интересны те, которые мне нужны!

  Козак-характерник написав:Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках.

У вас может и да. У меня - однозначно нет (5962,29 грн. по кредитке Эльдорадо на момент ввода ВА).
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 23 тра, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
Vorlon
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:27

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках.

У вас может и да. У меня - однозначно нет (5962,29 грн. по кредитке Эльдорадо).

Ну у народа по 20..30К зависло, причем на них уже +100% накрутили и засветили этот общ. долг в КИ :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28232
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2268 раз.
Подякували: 3271 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:36

  Vorlon написав:
  Козак-характерник написав:Адекватні банкстери ще підливають ліміту.

Мне не интересуют адекватные. Мне интересны те, которые мне нужны!

А Ви їм потрібні, цікаві? В них скоринг може налаштований так, що є там висєр убієнного Михалича-Кагора, чи немає, їм па барабану! :P Не в тому річ... :)
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26523
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:53

  Козак-характерник написав:А Ви їм потрібні, цікаві?

У меня сейчас всё хорошо (куча классных карт с хорошими лимитами). Крайне сомневаюсь, что было бы так если бы я пошёл на принцип. И 6 тысяч - не те деньги, ради которых так стоило поступать.
Vorlon
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 10:59

  Vorlon написав: Крайне сомневаюсь, что было бы так если бы я пошёл на принцип.

Ваш вибір. Маєте право. Але сумніви - не факти. По факту і в мене всі ліміти на місці, навіть помножені. Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26523
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:11

Козак-характерник
Ну так речь не только о старых кредитках. Но и о новых, полученных после падения Михи - Максимум, Weekend Card, Моно, InJoy.

А даже если и по старым. Заметил, что, например, ТАС при повышении кредитного лимита делает обязательный запрос в УБКИ...

  Козак-характерник написав:Але сумніви - не факти.

Несомненно! Логика - отличная вещь и я на 100% удовлетворён своим решением.

Это как в голодёд выйти в туфлях со скользкой подошвой. Не факт, что упадёшь - но вероятность и неудобства крайне высокие... :?
Востаннє редагувалось Vorlon в Чет 23 тра, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
Повідомлень: 6864
З нами з: 14.06.13
Подякував: 356 раз.
Подякували: 698 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 11:13

  Vorlon написав:Козак-характерник
Ну так речь не только о старых кредитках. Но и о новых, полученных после падения Михи - Максимум, Weekend Card, Моно, InJoy.

А даже если и по старым. Заметил, что, например, ТАС при повышении кредитного лимита делает обязательный запрос в УБКИ...

Я зрозумів. Але не факт що висєр убієнного Михалича-Кагора на їх отримання впливатиме. В кожного банкстера свої таргани в голові.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26523
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01

  Козак-характерник написав:Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.

Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8436
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6059 раз.
Подякували: 2356 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:05

  Вкладчик1234 написав:
  Козак-характерник написав:Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.

Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые

Розпоясалися без вуйка. Вуйко прийде, порядок наведе! :P
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 26523
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1861 раз.
Подякували: 2053 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5412541354145415
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4833, 4834, 4835
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48345 24576437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 тра, 2019 17:54
diplomnet
Банк Форум - БАНКРОТ 1 ... 929, 930, 931
Anonymous » Суб 29 січ, 2005 11:45
9306 2485296
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 тра, 2019 19:34
YKK
Хрещатик Банк - БАНКРОТ 1 ... 822, 823, 824
Anonymous » Сер 08 гру, 2004 00:28
8232 1485978
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 кві, 2019 10:54
RuslanKyiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16151)
23.05.2019 19:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.