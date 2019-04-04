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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 тра, 2019 10:01
Vorlon написав:
А что там насчёт срока давности для исключения задолженности из кредитных бюро? 10 лет? Оно того стоило - серьёзно?
А що нам то Бюро?
Адекватні банкстери ще підливають ліміту. І клали з прибором на Бюро. Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках. А через 7 років і Бюро достане із великих штанців свій прибор на всеобщєє абарзєніє.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:26
Козак-характерник написав:
Адекватні банкстери ще підливають ліміту.
Меня не интересуют адекватные. Интересны те, которые мне нужны!
Козак-характерник написав:
Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках.
У вас может и да. У меня - однозначно нет (5962,29 грн. по кредитке Эльдорадо на момент ввода ВА).
Востаннє редагувалось Vorlon
в Чет 23 тра, 2019 10:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:27
Vorlon написав: Козак-характерник написав:
Та й профіт отриманний набагато більше ніж можна насвинорилити за все життя на кредитках.
У вас может и да. У меня - однозначно нет (5962,29 грн. по кредитке Эльдорадо).
Ну у народа по 20..30К зависло, причем на них уже +100% накрутили и засветили этот общ. долг в КИ
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:36
Vorlon написав: Козак-характерник написав:
Адекватні банкстери ще підливають ліміту.
Мне не интересуют адекватные. Мне интересны те, которые мне нужны!
А Ви їм потрібні, цікаві? В них скоринг може налаштований так, що є там висєр убієнного Михалича-Кагора, чи немає, їм па барабану!
Не в тому річ...
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:53
Козак-характерник написав:
А Ви їм потрібні, цікаві?
У меня сейчас всё хорошо (куча классных карт с хорошими лимитами). Крайне сомневаюсь, что было бы так если бы я пошёл на принцип. И 6 тысяч - не те деньги, ради которых так стоило поступать.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 10:59
Vorlon написав:
Крайне сомневаюсь, что было бы так если бы я пошёл на принцип.
Ваш вибір. Маєте право. Але сумніви - не факти. По факту і в мене всі ліміти на місці, навіть помножені. Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:11
Козак-характерник
Ну так речь не только о старых кредитках. Но и о новых, полученных после падения Михи - Максимум, Weekend Card, Моно, InJoy.
А даже если и по старым. Заметил, что, например, ТАС при повышении кредитного лимита делает обязательный запрос в УБКИ...
Козак-характерник написав:
Але сумніви - не факти.
Несомненно! Логика - отличная вещь и я на 100% удовлетворён своим решением.
Это как в голодёд выйти в туфлях со скользкой подошвой. Не факт, что упадёшь - но вероятность и неудобства крайне высокие...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Чет 23 тра, 2019 11:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 тра, 2019 11:13
Vorlon написав:Козак-характерник
Ну так речь не только о старых кредитках. Но и о новых, полученных после падения Михи - Максимум, Weekend Card, Моно, InJoy.
А даже если и по старым. Заметил, что, например, ТАС при повышении кредитного лимита делает обязательный запрос в УБКИ...
Я зрозумів. Але не факт що висєр убієнного Михалича-Кагора на їх отримання впливатиме. В кожного банкстера свої таргани в голові.
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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Додано: Чет 23 тра, 2019 17:01
Козак-характерник написав:
Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.
Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:05
Вкладчик1234 написав: Козак-характерник написав:
Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.
Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые
Розпоясалися без вуйка. Вуйко прийде, порядок наведе!
„Хто хоче йти за Мною, нехай зречеться себе, і візьме хрест свій, і за Мною йде” (Мк. 8:34)
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