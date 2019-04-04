Козак-характерник написав:
Розпоясалися без вуйка. Вуйко прийде, порядок наведе!
Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:45
Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:59
Квесторе_поверніться Ога, держи карман ширше
А в долларе 15% у Бени потребовать слабо?
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