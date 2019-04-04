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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5413541454155416

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:45

  Козак-характерник написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Козак-характерник написав:Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.

Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые

Розпоясалися без вуйка. Вуйко прийде, порядок наведе! :P

Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 18:59

Квесторе_поверніться Ога, держи карман ширше
А в долларе 15% у Бени потребовать слабо?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 01:10

  Квесторе_поверніться написав:Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе. :)

безналОхових... 8)
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Подякував: 1861 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:18

  Козак-характерник написав:
  Квесторе_поверніться написав:Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе. :)

безналОхових... 8)

Саме так. :)
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28929
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
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  #<1 ... 5413541454155416
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