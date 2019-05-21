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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 23 тра, 2019 18:45
Козак-характерник написав: Вкладчик1234 написав: Козак-характерник написав:
Лише Приват обнулив. І то нещодавно. Але думаю, що там з іншим пов'язане.
Заметил в своем кругу, что приват режет свои лимиты, когда клиент или получает новые, или увеличивает старые
Розпоясалися без вуйка. Вуйко прийде, порядок наведе!
Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 23 тра, 2019 18:59
Квесторе_поверніться Ога, держи карман ширше
А в долларе 15% у Бени потребовать слабо?
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барабашов
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 01:10
Квесторе_поверніться написав:
Вуйцьо прийде...13% в ойро приведе.
безналОхових...
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:18
Саме так.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Квесторе_поверніться
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:19
А кому то звонят товарищи после часа "Х"?
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otg
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 18:36
otg написав:
А кому то звонят товарищи после часа "Х"?
Мені десь рік взагалі не дзвонили. Мамі на телефон надзвонювали, я в чорний список номери додавав...
Після часу Х ніхто.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 19:02
otg написав:
А кому то звонят товарищи после часа "Х"?
Фагор автоответчик десятками раз в день, причем с 7 утра и до поздней ночи. Фонд тоже начал обзванивать.
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Bosstone
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Додано: П'ят 31 тра, 2019 21:28
Bosstone написав:
otg написав:
А кому то звонят товарищи после часа "Х"?
Фагор автоответчик десятками раз в день, причем с 7 утра и до поздней ночи. Фонд тоже начал обзванивать.
Тревожно. Получается что не верят они в то что сроки все они упустили.
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otg
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Додано: Суб 01 чер, 2019 00:53
otg написав:
Тревожно. Получается что не верят они в то что сроки все они упустили.
Вы наверно их с кем то перепутали. У них цель найти лоха и сбить бабки. А лохи такими понятиями как просрочка не оперируют.
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Bosstone
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Сер 15 тра, 2019 19:34
YKK
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