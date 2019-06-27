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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:18
otg написав:
Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу.
Нафіга спостерігати? Мені вже не цікаво. Хто вважає, що я йому щось винний, нехай подає до суду. Там побалакаємо. Крапка.
А так без лоха і жість плоха...Хай платять!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:24
otg написав:
Возможно. Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу. Интересно будут ли подавать иски в суд дальше, будут ли дальше пытаться обуть лохов, как Вы выразились.
Те решения касались обеспечительных мер (михе сняли запрет на прием оплат от должников), в хозпроцессе до решений по существу ещё не дошли
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Йдемо назустріч, пропонуємо списання боргу.Деталі т 0800 750 143
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