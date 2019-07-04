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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5414541554165417

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:18

  otg написав:Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу.

Нафіга спостерігати? Мені вже не цікаво. Хто вважає, що я йому щось винний, нехай подає до суду. Там побалакаємо. Крапка. :P А так без лоха і жість плоха...Хай платять!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Повідомлення Додано: Суб 01 чер, 2019 12:24

  otg написав:Возможно. Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу. Интересно будут ли подавать иски в суд дальше, будут ли дальше пытаться обуть лохов, как Вы выразились.

Те решения касались обеспечительных мер (михе сняли запрет на прием оплат от должников), в хозпроцессе до решений по существу ещё не дошли
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 09:43

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Йдемо назустріч, пропонуємо списання боргу.Деталі т 0800 750 143

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Кредит-экспрес мне письмо прислал.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:54

WachtAmRhein, касиивое? :lol: :lol:
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clientage
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:21

  clientage написав:WachtAmRhein, касиивое? :lol: :lol:


Ещё не видел, мама звонила, что пришло.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:28

  WachtAmRhein написав:
  clientage написав:WachtAmRhein, касиивое? :lol: :lol:


Ещё не видел, мама звонила, что пришло.

т.е. обычное письмо у ящик бросили, мож даже БЕЗ штемпеля УкрПошты :lol:
тут главное именно маму не напугать :(
а то мои деды када то, лет 15 назад, бросились оплачивать одну из первых моих выписок от Универсала, еле остановил :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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