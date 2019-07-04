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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Суб 01 чер, 2019 12:18
otg написав:
Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу.
Нафіга спостерігати? Мені вже не цікаво. Хто вважає, що я йому щось винний, нехай подає до суду. Там побалакаємо. Крапка.
А так без лоха і жість плоха...Хай платять!
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Додано: Суб 01 чер, 2019 12:24
otg написав:
Возможно. Будем смотреть как будут развиваться дальше события. Кто то, вроде, писал здесь что есть какие то решения суда по этому вопросу. Интересно будут ли подавать иски в суд дальше, будут ли дальше пытаться обуть лохов, как Вы выразились.
Те решения касались обеспечительных мер (михе сняли запрет на прием оплат от должников), в хозпроцессе до решений по существу ещё не дошли
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Додано: Чет 27 чер, 2019 09:43
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:42
Йдемо назустріч, пропонуємо списання боргу.Деталі т 0800 750 143
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Додано: Суб 06 лип, 2019 08:53
Кредит-экспрес мне письмо прислал.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 08:54
WachtAmRhein
, касиивое?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 06 лип, 2019 10:21
Ещё не видел, мама звонила, что пришло.
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Додано: Суб 06 лип, 2019 11:28
WachtAmRhein написав:
Ещё не видел, мама звонила, что пришло.
т.е. обычное письмо у ящик бросили, мож даже БЕЗ штемпеля УкрПошты
тут главное именно маму не напугать
а то мои деды када то, лет 15 назад, бросились оплачивать одну из первых моих выписок от Универсала, еле остановил
... делайте хоть что-нибудь!
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