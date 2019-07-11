Vorlon
Так надо погасить...
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:36
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
..слышал мутку...создают списки должников в масштабах страны, карты за кордоном им будут заблокированы..
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:44
а этих должников будут таки выпускать за кордон?
а перевести остатки со своих карт на кума/свата/брата еще успеем?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:22
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
|