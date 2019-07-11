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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5415541654175418

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 363
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
68
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 363
Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 17:35

Vorlon
Так надо погасить... :mrgreen:
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:36

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

..слышал мутку...создают списки должников в масштабах страны, карты за кордоном им будут заблокированы..
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 20:44

  abc111 написав:..слышал мутку...создают списки должников в масштабах страны, карты за кордоном им будут заблокированы..

а этих должников будут таки выпускать за кордон?
а перевести остатки со своих карт на кума/свата/брата еще успеем?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 21:22

  clientage написав:
  abc111 написав:..слышал мутку...создают списки должников в масштабах страны, карты за кордоном им будут заблокированы..

а этих должников будут таки выпускать за кордон?
а перевести остатки со своих карт на кума/свата/брата еще успеем?
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 22:41

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  abc111 написав:..слышал мутку.

Вы про это?
Начиная с 2016 года количество должников ежегодно увеличивалось. Так, за 2016 год в реестр попало более 516 000 должников, за 2017-й — 1,2 млн, 2018 — 1,4 млн. С начала 2019-го в ЕРБ попало более 1 млн должников.
https://ain.ua/2019/07/15/rester-dolzhnikov-ukrainy/

Зображення

https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors
С 1 июля к кредитному реестру будут вносить идентификационный код, информацию о кредите, вид деятельности и размер просрочки займа. В список должников попадут те, кто не вернул банкам как минимум 372,3 тыс. грн.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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