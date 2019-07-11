Vorlon
Так надо погасить...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:36
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
..слышал мутку...создают списки должников в масштабах страны, карты за кордоном им будут заблокированы..
Додано: Пон 15 лип, 2019 20:44
а этих должников будут таки выпускать за кордон?
а перевести остатки со своих карт на кума/свата/брата еще успеем?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 15 лип, 2019 21:22
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: Пон 15 лип, 2019 22:41
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Вы про это?
Начиная с 2016 года количество должников ежегодно увеличивалось. Так, за 2016 год в реестр попало более 516 000 должников, за 2017-й — 1,2 млн, 2018 — 1,4 млн. С начала 2019-го в ЕРБ попало более 1 млн должников.
С 1 июля к кредитному реестру будут вносить идентификационный код, информацию о кредите, вид деятельности и размер просрочки займа. В список должников попадут те, кто не вернул банкам как минимум 372,3 тыс. грн.
... делайте хоть что-нибудь!
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