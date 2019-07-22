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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5419542054215422>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:46

  Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества :mrgreen:


в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 13:59

  IMPRINTER написав:так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.

А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:01

  ALEX66 написав:
  IMPRINTER написав:так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.

А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !


а кагор тоже активизировался?
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:17

  IMPRINTER написав:
  ALEX66 написав:
  IMPRINTER написав:так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.

А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !


а кагор тоже активизировался?

Ну да , прочитайте на предыдущей странице как кагор портит кредитную историю в УБКИ .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:18

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества :mrgreen:


в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал

Кредитні борги стягуються лише в позивному провадженні.
Припис нотаріуса тут лише лякалка...ми вже це проходили. :wink:
Але ці всі дзвінки це ж клопіт і нерви...
Це ж будуть обзвонювати по всіх телефонах які давались при наданні кредиту.
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:21

  Vorlon написав:В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился :)

Впервые так поздно. С номера 0443535482.

Для IMPRINTER .
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:22

  Квесторе_поверніться написав:
  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества :mrgreen:


в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал

Кредитні борги стягуються лише в позивному провадженні.
Припис нотаріуса тут лише лякалка...ми вже це проходили. :wink:
Але ці всі дзвінки це ж клопіт і нерви...
Це ж будуть обзвонювати по всіх телефонах які давались при наданні кредиту.


ну зато это возможность их троллить .. мне официально скаали, что есть исполнитеьный лист. Я им официально отвечаю, что я готов погасить хоть сейчас. Тока покажите мне этот лист - в вайбер бросьте фотку и через 5 минут вам уйдет СЭП.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:24

  ALEX66 написав:
  Vorlon написав:В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился :)

Впервые так поздно. С номера 0443535482.

Для IMPRINTER .


мне Михалыч, а точнее натятые им куры-звонилки, позвонил в 8:30 ... по ГОСТу .. сначала пар разу позвонили и подышали в трубку ... потом уже начали общаться. Звонок был по которому дышали с номера 050 450 77 00, а уже с которого заговорили с 044 299 83 86.

С Фагором у меня всё в шоколаде :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 14:32

  IMPRINTER написав:
  ALEX66 написав:
  Vorlon написав:В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился :)

Впервые так поздно. С номера 0443535482.

Для IMPRINTER .


мне Михалыч, а точнее натятые им куры-звонилки, позвонил в 8:30 ... по ГОСТу .. сначала пар разу позвонили и подышали в трубку ... потом уже начали общаться. Звонок был по которому дышали с номера 050 450 77 00, а уже с которого заговорили с 044 299 83 86.

С Фагором у меня всё в шоколаде :mrgreen:

По номерах телефонів не вияснили шо за контора дзвонила? Вони назвалися?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:20

Фагор сегодня ещё три раза позвонил - такой прыти от него никогда раньше не было... Итого 4 звонка за сутки - наблюдаю.
Vorlon
 
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