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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 24 лип, 2019 13:46
Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества
в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал
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Додано: Сер 24 лип, 2019 13:59
IMPRINTER написав:
так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.
А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:01
ALEX66 написав: IMPRINTER написав:
так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.
А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !
а кагор тоже активизировался?
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:17
IMPRINTER написав: ALEX66 написав: IMPRINTER написав:
так это был первый звонок со стороны Михалыча за все это время ! до этого ничего никто не звонил не слал смс.
А Миха сидел тихо !
Три года тихорился , а сейчас проснулся , в отличие от кагора , тот все это время пугал звонками и смс .
А кто не платил ни кому - сейчас получит двойную порцию !
а кагор тоже активизировался?
Ну да , прочитайте на предыдущей странице как кагор портит кредитную историю в УБКИ .
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ALEX66
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:18
IMPRINTER написав: Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества
в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал
Кредитні борги стягуються лише в позивному провадженні.
Припис нотаріуса тут лише лякалка...ми вже це проходили.
Але ці всі дзвінки це ж клопіт і нерви...
Це ж будуть обзвонювати по всіх телефонах які давались при наданні кредиту.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:21
Vorlon написав:
В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился
Впервые так поздно. С номера 0443535482.
Для IMPRINTER .
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:22
Квесторе_поверніться написав: IMPRINTER написав: Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества
в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал
Кредитні борги стягуються лише в позивному провадженні.
Припис нотаріуса тут лише лякалка...ми вже це проходили.
Але ці всі дзвінки це ж клопіт і нерви...
Це ж будуть обзвонювати по всіх телефонах які давались при наданні кредиту.
ну зато это возможность их троллить .. мне официально скаали, что есть исполнитеьный лист. Я им официально отвечаю, что я готов погасить хоть сейчас. Тока покажите мне этот лист - в вайбер бросьте фотку и через 5 минут вам уйдет СЭП.
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:24
ALEX66 написав: Vorlon написав:
В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился
Впервые так поздно. С номера 0443535482.
Для IMPRINTER .
мне Михалыч, а точнее натятые им куры-звонилки, позвонил в 8:30 ... по ГОСТу .. сначала пар разу позвонили и подышали в трубку ... потом уже начали общаться. Звонок был по которому дышали с номера 050 450 77 00, а уже с которого заговорили с 044 299 83 86.
С Фагором у меня всё в шоколаде
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Додано: Сер 24 лип, 2019 14:32
IMPRINTER написав: ALEX66 написав: Vorlon написав:
В 23:49 Фагор позвонил - наверное соскучился
Впервые так поздно. С номера 0443535482.
Для IMPRINTER .
мне Михалыч, а точнее натятые им куры-звонилки, позвонил в 8:30 ... по ГОСТу .. сначала пар разу позвонили и подышали в трубку ... потом уже начали общаться. Звонок был по которому дышали с номера 050 450 77 00, а уже с которого заговорили с 044 299 83 86.
С Фагором у меня всё в шоколаде
По номерах телефонів не вияснили шо за контора дзвонила? Вони назвалися?
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Додано: Сер 24 лип, 2019 17:20
Фагор сегодня ещё три раза позвонил - такой прыти от него никогда раньше не было... Итого 4 звонка за сутки - наблюдаю.
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Vorlon
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