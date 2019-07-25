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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5420542154225423>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 17:34

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:а фагорные куры видят он-лайном состояние долга ...
это наверно только если им платить, а если михе, то по идее не должны видеть
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лип, 2019 18:10

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:а фагорные куры видят он-лайном состояние долга ...
это наверно только если им платить, а если михе, то по идее не должны видеть


я так понял миха просто нанял звонильщиц и всё на атсорсе, а фагор своими силами.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 09:01

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:IMPRINTER
Ну вы держите нас в курсе процесса описи своего имущества :mrgreen:


в сл раз я скажу - что ж вы меня обманули ... я готовился, побрился, _опу помыл ждал .. никто не пришел ? а как же исполнительный лист?
скажу так, что я готов погасить долг хоть сегодня хоть завтра без вопросов, но когда я увижу этот исполнительный лист про который мне сказали или хотя бы когда мне назовут фамилию нотариуса который его подписал

Вот вы сидите в лаунже сейчас, а в это время ваше имущество описывают... :twisted:
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ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 10:18

  Vorlon написав:Фагор сегодня ещё три раза позвонил - такой прыти от него никогда раньше не было... Итого 4 звонка за сутки - наблюдаю.

Яка ціна питання, якщо не секрет?
Михаличу Ви заплатили наскільки памятаю.
А Імпрінтер Фагору заплатив.
А хто нікому не платив ніхто і не дзвонить. :)
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 11:06

  Квесторе_поверніться написав:Яка ціна питання, якщо не секрет?

На момент ввода ВА долг по кредитке Эльдорадо был 5962,29 грн. Фагор нарисовал само-собой намного больший долг за это время. Но мне не очень интересно - какой он там. Точнее даже совсем не интересно...
  Квесторе_поверніться написав:Михаличу Ви заплатили наскільки памятаю.

Да. Указанную сумму летом 2016-го и ещё 364,86 грн. в мае 2017-го.
  Квесторе_поверніться написав:А хто нікому не платив ніхто і не дзвонить.

Да ну? Ну это значит повезло...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 12:05

Vorlon

михо-кура снова звонила )
уже исполнителями не пугала, а просила выйти на связь с михалычем )
позвонить ему или написать )
ну что ж, попробуем )

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:13

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:уже исполнителями не пугала, а просила выйти на связь с михалычем )

Спілкування тільки в письмовому вигляді.
Все інше це трьоп.
В ідеалі ще заплатити Михаличу і всі будуть задоволені. :)
Скільки Михалич просить...набагато більше 2000 грн?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:33

постоянно кто-то наяривает с 067 127 9ххх, уже штук 15 в черном списке
раз 5 даж подымал трубку из любопытства, но молчат :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:40

clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:44

  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:


вроде вы не берете трубку ... просто гудки идут
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IMPRINTER
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