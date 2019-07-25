это наверно только если им платить, а если михе, то по идее не должны видеть
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 24 лип, 2019 17:34
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Додано: Сер 24 лип, 2019 18:10
я так понял миха просто нанял звонильщиц и всё на атсорсе, а фагор своими силами.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 09:01
Вот вы сидите в лаунже сейчас, а в это время ваше имущество описывают...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Чет 25 лип, 2019 10:18
Яка ціна питання, якщо не секрет?
Михаличу Ви заплатили наскільки памятаю.
А Імпрінтер Фагору заплатив.
А хто нікому не платив ніхто і не дзвонить.
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Додано: Чет 25 лип, 2019 11:06
На момент ввода ВА долг по кредитке Эльдорадо был 5962,29 грн. Фагор нарисовал само-собой намного больший долг за это время. Но мне не очень интересно - какой он там. Точнее даже совсем не интересно...
Да. Указанную сумму летом 2016-го и ещё 364,86 грн. в мае 2017-го.
Да ну? Ну это значит повезло...
Додано: Чет 25 лип, 2019 12:05
Vorlon
михо-кура снова звонила )
уже исполнителями не пугала, а просила выйти на связь с михалычем )
позвонить ему или написать )
ну что ж, попробуем )
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:13
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Спілкування тільки в письмовому вигляді.
Все інше це трьоп.
В ідеалі ще заплатити Михаличу і всі будуть задоволені.
Скільки Михалич просить...набагато більше 2000 грн?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 15:33
постоянно кто-то наяривает с 067 127 9ххх, уже штук 15 в черном списке
раз 5 даж подымал трубку из любопытства, но молчат
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:40
clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"?
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:44
вроде вы не берете трубку ... просто гудки идут
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