Додано: Чет 25 лип, 2019 12:05

Vorlon



михо-кура снова звонила )

уже исполнителями не пугала, а просила выйти на связь с михалычем )

позвонить ему или написать )

ну что ж, попробуем )





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