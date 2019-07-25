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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49
Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"?
типа занято,
я так смотрю это робот звонит, т.к. все звонки длятся ровно 19сек или 34сек
... делайте хоть что-нибудь!
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