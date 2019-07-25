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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5420542154225423

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:


вроде вы не берете трубку ... просто гудки идут


нее,пол гудка и сброс...
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:

типа занято,
я так смотрю это робот звонит, т.к. все звонки длятся ровно 19сек или 34сек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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