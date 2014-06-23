нее,пол гудка и сброс...
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49
типа занято,
я так смотрю это робот звонит, т.к. все звонки длятся ровно 19сек или 34сек
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 25 лип, 2019 17:53
Мне эти роботы , ну может с других номеров , тоже звонили пару месяцев назад в течение дня раз 30 , каждые полчаса .
Потом , на следующий день тихо .
Через месяц опять повторились .
Додано: Чет 25 лип, 2019 18:35
ALEX66
странно что они одновременно активизировались резко
в силу того что прошло более полугода и через суд получить что то у них нет шансов они решили теперь доставать тупо?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 18:51
Совершенно верно . Телефонный прессинг и испортить кредитную историю в надежде на то , что нервы сдадут и заёмщики сами заплатят .
Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:26
господа, михалыч звонит тока на ваши телефоны или на телефоны тех, кого вы оставляли в качестве контактных лиц тоже?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:42
Мені взагалі не дзвонить ніхто. Мамі постійно надзвонюють... Контактним особам її, а це я і сестра, не дзвонять.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:43
Вітання, Козарлюзі. Борг формально на мамі висить?
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:00
Вітаю! Висить. Нехай ще трохи повісить... Термін позовної давності сплинув вже. Страждають дурнею претензіянти, нерви їдять людЯм. Смірісь і нє дєрісь, як то кажуть! Не все коту масляниця. Профукали спадок Михалича. Шкура вже поділена.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:10
А Михалыч не угомонится) Снова звонит) Пока прелюдия дышит в трубку)
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