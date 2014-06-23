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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5421542254235424>

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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  IMPRINTER написав:
  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:


вроде вы не берете трубку ... просто гудки идут


нее,пол гудка и сброс...
ROLF
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:

типа занято,
я так смотрю это робот звонит, т.к. все звонки длятся ровно 19сек или 34сек :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 17:53

  clientage написав:
  Vorlon написав:clientage
А что слышат звонящие в чёрном списке - "не отвечают" или "занято"? :roll:

типа занято,
я так смотрю это робот звонит, т.к. все звонки длятся ровно 19сек или 34сек :)

Мне эти роботы , ну может с других номеров , тоже звонили пару месяцев назад в течение дня раз 30 , каждые полчаса .
Потом , на следующий день тихо .
Через месяц опять повторились .
ALEX66
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:35

ALEX66

странно что они одновременно активизировались резко

в силу того что прошло более полугода и через суд получить что то у них нет шансов они решили теперь доставать тупо?
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Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 18:51

  IMPRINTER написав:ALEX66

странно что они одновременно активизировались резко

в силу того что прошло более полугода и через суд получить что то у них нет шансов они решили теперь доставать тупо?

Совершенно верно . Телефонный прессинг и испортить кредитную историю в надежде на то , что нервы сдадут и заёмщики сами заплатят .
ALEX66
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:26

господа, михалыч звонит тока на ваши телефоны или на телефоны тех, кого вы оставляли в качестве контактных лиц тоже?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 00:42

  IMPRINTER написав:господа, михалыч звонит тока на ваши телефоны или на телефоны тех, кого вы оставляли в качестве контактных лиц тоже?

Мені взагалі не дзвонить ніхто. Мамі постійно надзвонюють... :P Контактним особам її, а це я :P і сестра, не дзвонять.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 08:43

  Козак-характерник написав:
  IMPRINTER написав:господа, михалыч звонит тока на ваши телефоны или на телефоны тех, кого вы оставляли в качестве контактных лиц тоже?

Мені взагалі не дзвонить ніхто. Мамі постійно надзвонюють... :P Контактним особам її, а це я :P і сестра, не дзвонять.

Вітання, Козарлюзі. Борг формально на мамі висить?
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 09:00

  Квесторе_поверніться написав:Вітання, Козарлюзі. Борг формально на мамі висить?

Вітаю! :P Висить. Нехай ще трохи повісить... :P Термін позовної давності сплинув вже. Страждають дурнею претензіянти, нерви їдять людЯм. Смірісь і нє дєрісь, як то кажуть! :P Не все коту масляниця. Профукали спадок Михалича. Шкура вже поділена.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:10

А Михалыч не угомонится) Снова звонит) Пока прелюдия дышит в трубку)
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IMPRINTER
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