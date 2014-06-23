А лифт и этаж не оклеили 2 наклейками что Увага розшук громадянина ФИО адрес , якщо у вас есть инфа звонить - 0800750143?
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56
Сейчас звонили с какой-то Финансовой компании Довира и Гарантия.
Вчера с какой-то Укрборг или что то подобное ...
там что несколько подрядчиков? )
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:33
chipmunk
щас звонила какая-то украинська боргова компания .. я им ответил - до вас звонила какая то гарантия и довира им я предоставил информацию - позвоните коллегам узнайте )
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:38
Ну что сказать,вы ж фагору уже все заплатили и справку получили,так что платить обоим сторонам удел слабых
никому не верю
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:29
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
И про меня фагор вспомнил - прислал СМС: как же это так вы до сих пор не купили у нас справку, что у вас нет долга?... С таким предложением они могут слать СМС всем жителям Украины...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:32
ну у меня с фагором любовь и взаимопонимание )
меня михалыч начал плющить )
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