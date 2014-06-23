Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56

Сейчас звонили с какой-то Финансовой компании Довира и Гарантия.

Вчера с какой-то Укрборг или что то подобное ...

там что несколько подрядчиков? )

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