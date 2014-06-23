А лифт и этаж не оклеили 2 наклейками что Увага розшук громадянина ФИО адрес , якщо у вас есть инфа звонить - 0800750143?
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56
Сейчас звонили с какой-то Финансовой компании Довира и Гарантия.
Вчера с какой-то Укрборг или что то подобное ...
там что несколько подрядчиков? )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:58
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін H6EIAVL minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:33
chipmunk
щас звонила какая-то украинська боргова компания .. я им ответил - до вас звонила какая то гарантия и довира им я предоставил информацию - позвоните коллегам узнайте )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:38
Ну что сказать,вы ж фагору уже все заплатили и справку получили,так что платить обоим сторонам удел слабых
никому не верю
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:29
Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
И про меня фагор вспомнил - прислал СМС: как же это так вы до сих пор не купили у нас справку, что у вас нет долга?... С таким предложением они могут слать СМС всем жителям Украины...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:32
ну у меня с фагором любовь и взаимопонимание )
меня михалыч начал плющить )
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Нед 28 лип, 2019 14:12
Я просто в последние дни жизни ИБ успел на кредитку внести долг, который якобы фагору продали - и фагор и фонд признали - это погашением, правда фонд нарисовал 50грн процентов, но по этому поводу не звонят и не спрашивают - узнал сам случайно, отправил им по мейлу выписку где задолженность выходит 0, но больше не звонил - лень.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Пон 29 лип, 2019 13:08
Звонили щас с "Довиры и Гарантии" от Михалыча ... спросил, а "Украинская борговая группа", что мне звонит еще - это кто? Говорит типа наши партнеры - мы совместно ипем должников Михалыча.
Далее говорит, вы сказали ранее, что заплатили Фагору? Это так? Говорю - так. Справку от Фагора предоставить можете? Говорю- могу. Сказала, что по тем, кто заплатил Фагору приняли решение их не ипать. Сами с Фагором типа будут разбираться. Ипать будут тока тех, кто не платил никому, для этого мне надо им предоставить Фагоровскую справку. Попросила прислать фото справки Фагора им в вайбер или на мыло.
Сказала больше заёпывать не будут. Отправил. Посмотрим.
По крайней мере в этот раз разговор был конструктивным, без наездов и спрашилок. Они сами осознали, что получить деньги от тех, кто уже кому-то заплатил будет совсем невозможно и дважды по одному долгу никто платить не будет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|