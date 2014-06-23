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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 5421542254235424

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ 3.2 5 364
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
19%
69
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
52
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
58
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
32%
118
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
67
Всього голосів : 364
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:48

  clientage написав:постоянно кто-то наяривает с 067 127 9ххх, уже штук 15 в черном списке
раз 5 даж подымал трубку из любопытства, но молчат :)

А лифт и этаж не оклеили 2 наклейками что Увага розшук громадянина ФИО адрес , якщо у вас есть инфа звонить - 0800750143?
demichh
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:56

Сейчас звонили с какой-то Финансовой компании Довира и Гарантия.
Вчера с какой-то Укрборг или что то подобное ...
там что несколько подрядчиков? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 13:58

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

  IMPRINTER написав:там что несколько подрядчиков? )

Еге ж. Мені київські і львівські дзеленькали
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:33

chipmunk

щас звонила какая-то украинська боргова компания .. я им ответил - до вас звонила какая то гарантия и довира им я предоставил информацию - позвоните коллегам узнайте )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 16:38

  IMPRINTER написав:chipmunk

щас звонила какая-то украинська боргова компания .. я им ответил - до вас звонила какая то гарантия и довира им я предоставил информацию - позвоните коллегам узнайте )

Ну что сказать,вы ж фагору уже все заплатили и справку получили,так что платить обоим сторонам удел слабых
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:29

Re: МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ

И про меня фагор вспомнил - прислал СМС: как же это так вы до сих пор не купили у нас справку, что у вас нет долга?... С таким предложением они могут слать СМС всем жителям Украины...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:32

  ol_zy написав:И про меня фагор вспомнил - прислал СМС: как же это так вы до сих пор не купили у нас справку, что у вас нет долга?... С таким предложением они могут слать СМС всем жителям Украины...


ну у меня с фагором любовь и взаимопонимание )
меня михалыч начал плющить )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 14:12

  IMPRINTER написав:
  ol_zy написав:И про меня фагор вспомнил - прислал СМС: как же это так вы до сих пор не купили у нас справку, что у вас нет долга?... С таким предложением они могут слать СМС всем жителям Украины...


ну у меня с фагором любовь и взаимопонимание )
меня михалыч начал плющить )

Я просто в последние дни жизни ИБ успел на кредитку внести долг, который якобы фагору продали - и фагор и фонд признали - это погашением, правда фонд нарисовал 50грн процентов, но по этому поводу не звонят и не спрашивают - узнал сам случайно, отправил им по мейлу выписку где задолженность выходит 0, но больше не звонил - лень.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 13:08

Звонили щас с "Довиры и Гарантии" от Михалыча ... спросил, а "Украинская борговая группа", что мне звонит еще - это кто? Говорит типа наши партнеры - мы совместно ипем должников Михалыча.

Далее говорит, вы сказали ранее, что заплатили Фагору? Это так? Говорю - так. Справку от Фагора предоставить можете? Говорю- могу. Сказала, что по тем, кто заплатил Фагору приняли решение их не ипать. Сами с Фагором типа будут разбираться. Ипать будут тока тех, кто не платил никому, для этого мне надо им предоставить Фагоровскую справку. Попросила прислать фото справки Фагора им в вайбер или на мыло.
Сказала больше заёпывать не будут. Отправил. Посмотрим.

По крайней мере в этот раз разговор был конструктивным, без наездов и спрашилок. Они сами осознали, что получить деньги от тех, кто уже кому-то заплатил будет совсем невозможно и дважды по одному долгу никто платить не будет.
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:16

  IMPRINTER написав:Звонили щас с "Довиры и Гарантии" от Михалыча ... спросил, а "Украинская борговая группа", что мне звонит еще - это кто? Говорит типа наши партнеры - мы совместно ипем должников Михалыча.

Далее говорит, вы сказали ранее, что заплатили Фагору? Это так? Говорю - так. Справку от Фагора предоставить можете? Говорю- могу. Сказала, что по тем, кто заплатил Фагору приняли решение их не ипать. Сами с Фагором типа будут разбираться. Ипать будут тока тех, кто не платил никому, для этого мне надо им предоставить Фагоровскую справку. Попросила прислать фото справки Фагора им в вайбер или на мыло.
Сказала больше заёпывать не будут. Отправил. Посмотрим.

По крайней мере в этот раз разговор был конструктивным, без наездов и спрашилок. Они сами осознали, что получить деньги от тех, кто уже кому-то заплатил будет совсем невозможно и дважды по одному долгу никто платить не будет.

Пока по кредитным долгам не будет более реальных мер,чем обзвон,то культуры работы по кредитам у обоих сторон процесса не предвидится. Взять к примеру алиментщиков-перестали выпускать за бугор,так и сразу стали долги оплачивать. По-другому долги не вернуть.
никому не верю
sens
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