Додано: Пон 29 лип, 2019 13:08

Звонили щас с "Довиры и Гарантии" от Михалыча ... спросил, а "Украинская борговая группа", что мне звонит еще - это кто? Говорит типа наши партнеры - мы совместно ипем должников Михалыча.



Далее говорит, вы сказали ранее, что заплатили Фагору? Это так? Говорю - так. Справку от Фагора предоставить можете? Говорю- могу. Сказала, что по тем, кто заплатил Фагору приняли решение их не ипать. Сами с Фагором типа будут разбираться. Ипать будут тока тех, кто не платил никому, для этого мне надо им предоставить Фагоровскую справку. Попросила прислать фото справки Фагора им в вайбер или на мыло.

Сказала больше заёпывать не будут. Отправил. Посмотрим.



По крайней мере в этот раз разговор был конструктивным, без наездов и спрашилок. Они сами осознали, что получить деньги от тех, кто уже кому-то заплатил будет совсем невозможно и дважды по одному долгу никто платить не будет.

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