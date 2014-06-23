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МИХАЙЛІВСЬКИЙ БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:51
sens написав:
Пока по кредитным долгам не будет более реальных мер,чем обзвон,то культуры работы по кредитам у обоих сторон процесса не предвидится. Взять к примеру алиментщиков-перестали выпускать за бугор,так и сразу стали долги оплачивать. По-другому долги не вернуть.
Пусть сначала разберутся между собой кому мы из них должны, тогда возможно и "реальных мер" не понадобится.
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otg
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Додано: Пон 29 лип, 2019 21:56
otg написав: sens написав:
Пока по кредитным долгам не будет более реальных мер,чем обзвон,то культуры работы по кредитам у обоих сторон процесса не предвидится. Взять к примеру алиментщиков-перестали выпускать за бугор,так и сразу стали долги оплачивать. По-другому долги не вернуть.
Пусть сначала разберутся между собой кому мы из них должны, тогда возможно и "реальных мер" не понадобится.
Пізно. Шкура ведмедя вже поділена.
Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 30 лип, 2019 13:11
А Дорош так і сидить в кутузці...чи тишком-нишком вже на Багамах?
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Додано: Вів 30 лип, 2019 21:20
Козак-характерник написав:
Пізно. Шкура ведмедя вже поділена.
Читал много на эту тему. мнения юристов по этому вопросу расходятся, так что я пока не на столько оптимист. У нас закон как дышло. От куда ветер, того и рубашка.
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otg
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